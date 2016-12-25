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﻿鎅刀賊路邊開貨箱被擒

2016-12-25 列印
　　葵涌有鎅刀賊出沒。二十五歲姓陳貨運工人昨日凌晨約二時，將一卡板貨放在葵涌葵德街十五至三十三號金德工業大廈對開路旁，等候貨車運往機場，準備送往印度，其間有一名男子在貨物旁邊徘徊，陳上前查看時，赫然發現有人正以鎅刀割開該板貨物外圍網、膠紙、尼龍袋及紙盒，懷疑他企圖盜竊。陳見狀馬上上前制止賊人，阻止他離開及報警，警方接報到場後，以涉嫌企圖盜竊拘捕一名四十二歲姓張的男子，並將他帶返警署調查。
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