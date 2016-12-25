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﻿菲漢攜電槍入境罰500元

2016-12-25 列印
　　一名報稱來港觀光的二十二歲菲律賓籍男子，前晚在香港國際機場入境期間，保安人員發現其手提行李內藏有一把懷疑電槍，於是報警。警方到場調查後將菲漢拘捕，並落案起訴他一項無牌管有槍械罪。案件昨日在屯門裁判法院審理，涉案男子承認一項無牌管有槍械罪，罰款五百港元。據案情指，被告前日入境時，被發現行李內有一支電槍，他在警誡下承認在馬尼拉購買該支電槍在菲律賓自衞。
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