﻿李嘉欣：機場有如難民營 北海道世紀風雪 500港客滯留

聖誕長假快結束，日本北海道迎來半世紀以來最大風雪，札幌新千歲機場大量航班延誤或取消，數以千計旅客滯留；中國駐札幌總領事館表示，大約五百名港人滯留當地機場。有旅行社表示，約三百名團友滯留當地，有港人抱怨不知何時才能回家；名人李嘉欣早前與家人及好友到北海道度聖誕，原定上周四返港，結果遇上暴風雪滯留三日，她昨凌晨在網上形容機場有如難民營；她又不滿其他航空公司陸續安排乘容登機之時，其選乘的航空公司卻遲遲未有安排。李昨晚約七時最終獲安排登機返港，惟飛機發生故障，延誤兩小時仍未能起飛。



雖然來往新千歲機場的航班，由前日起逐步回復升降，但大批旅客仍然滯留當地，並投訴機場及航空公司安排混亂，不清楚何時有機位回港。有港人表示苦等六小時，才可接受安檢， 但進入禁區後，航空公司卻突然表示航班停飛，他通宵滯留禁區內：「無得瞓，又無得沖涼，食又食唔飽，言語又不通。」亦有港人見歸期未定，倦極便席地而睡，或者在地上一角擺了大堆毛氈坐下休息。有港人體諒航空公司及機場安排，坦言是天氣問題難以控制。



未出發旅團取消



旅行社東瀛遊昨日指，目前有多團約三百名旅客滯留當地，另有多個未出發旅行團須更改行程，甚至取消行程。該公司強調，正安排機位讓滯留團友盡快返港；另一間旅行社縱橫遊亦稱，截至昨天為止尚有逾七十名團友滯留當地，有關行程亦受延誤。



滯留港人中包括不少名人，李嘉欣昨凌晨在微博透露，本月十六日與家人、好友到北海道度聖誕，原訂上周四返港，結果遇上暴風雪，加上航空公司安排失當，令她們滯留當地三天；她形容，新千歲機場有如難民營，她又不滿其他航空公司陸續安排乘客登機之時，其選乘的航空公司遲遲未有安排。李昨晚約七時獲安排登機返港，惟飛機發生故障，延誤兩小時仍未能起飛。



蕭定一妻兒困飛機內



另外，電影公司老闆蕭定一帶同妻兒到北海道，因當地交通大受天氣影響而航機無位泊，故在飛機內等足六個小時，機上斷水斷糧連沖奶粉也沒熱水。歌手吳雨霏日前亦與丈夫到北海道自駕遊，幸行程受天氣影響不大；演員方中信一家三口也避過風雪摧殘，因他們已在最混亂之前已飛抵東京。



中國總領館食物接濟港澳旅客



入境事務處表示，處方已透過外交部駐港特派員公署、中國駐札幌總領事館、航空公司及香港旅遊業議會了解及跟進事件；中國駐札幌總領事館指，昨日已準備食品和清水運抵新千歲機場，派發予受影響的港澳旅客及提供協助。



國泰航空宣佈，原定昨日三班由香港飛往札幌及兩班由札幌往香港航班，延至今日起飛；香港航空亦宣佈，昨日四班來往香港至札幌的航班全部取消，並預計今天過後基本可回復正常，並會按乘客需要，安排滯留札幌的乘客，轉到日本其他地區乘搭航班回港。