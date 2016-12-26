﻿旺角油麻地大重建 市建局訂明年展規劃

市區重建進度一直未如理想，市建局研究改變重建策略，以區域模式規劃取代單一項目重建，明年第二季展開一項為期兩年規劃研究，在油麻地、旺角制定整區更新藍圖，甄選可集中重建或復修的樓宇。



市建局昨發表網誌，行政總監韋志成表示不少舊區已呈現老化，惟市區更新進度追不上市區老化速度，而有重建價值的市區舊樓，過去十多年間大部份已被私人發展商收購重建，市場上剩下來有重建價值的市區舊樓已經寥寥可數，市建局所承擔項目多要虧蝕數以億元計。



他指，該局計劃明年在油麻地、旺角展開為期兩年的地區規劃研究，為「油旺」勾畫市區更新大綱發展概念藍圖，盼望從中找出切實可行概念和執行模式，推展至未來市區更新工作的策略。



韋稱，「油旺」擁有大量樓齡逾五十年舊樓，不少已超出現行城市規劃和法例框架所准許發展密度限制，若在有關地區展開大型拆卸重建，需面對安置居民等難題，故須透過地區規劃研究以便長遠規劃的進行，以及推敲出重建新方案。



規劃研究會就當區人口、社會和營商特點、樓宇狀況及用途、地區歷史與文化特色等進行分析，當局亦會作多項技術評估及研究，以改善區內交通網絡及環境。



他又透露，市建局將來會在現行「4R」（重建、復修、保育、活化）工作策略，加入第五個「R，Retrofitting」（重置）元素，制定發展概念藍圖時，亦將引入智慧城市元素，透過智能運輸、智慧家居裝置及智慧樓宇設計等創新概念和技術，協助解決舊區老化問題。