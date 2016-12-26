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﻿湯漢主教赤柱探監主持彌撒

2016-12-26 列印
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　　天主教香港教區主教湯漢樞機今日在懲教署助理署長胡英明、政務秘書傅霞敏、懲教署司鐸伍永鴻執事、懲教事務總監督簡志成等人陪同下，到赤柱監獄主持聖誕彌撒，並向在囚人士講道，分享信仰哲理。湯漢樞機之後到訪監獄醫院探望病患及單獨囚禁在囚人士，送上關懷興支持。懲教部門為照顧在囚人士信仰需要，除委任一名全職司鐸策劃及提供宗教服務，亦會協助不同宗教團體、志願人士到訪懲教院所，為在囚人士舉行各類宗教儀式和活動。

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