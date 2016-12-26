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﻿蔣麗芸：西九故宮是驚喜禮物

2016-12-26 列印
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　　政務司司長林鄭月娥上周五公佈會在西九文化區加建故宮文化博物館。民建聯九龍西立法會議員蔣麗芸昨出席一個論壇時表示，她在上屆立法會擔任監察西九文化區推行情況聯合小組委員會委員，並未知悉故宮博物院計劃，但認為該項目極佳，更是中央政府送贈港人的驚喜禮物；又指，文化博物館展品由北京故宮提供，建築由馬會資助興建，可節省納稅人不少金錢。但香港文化監察主席楊雪盈指，兼任西九文化管理局主席的林鄭月娥稱已籌備興建文化博物館一年，但西九董事局大部份成員均未有知悉，質疑程序極不透明。
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