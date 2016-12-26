 Advertisement
  • 2016年12月26日 星期一
  • 23º
  • 72%
熱門： 李嘉欣故宮博物館札幌機場棚工柏林聖誕市集

日報新聞 > 港聞

﻿積金局：核心基金收費低不保本

2016-12-26 列印
Previous Next

　　俗稱「核心基金」的強積金預設投資策略將於明年四月一日正式推出。積金局非執行董事潘祖明昨表示，現時無作任何投資指示強積金帳戶，將自動撥入預設投資策略，涉及強積金供款總額約一百三十億元。他提醒，雖然基金以適合儲錢退休為目標，但並非完全保本，基金依然會受市場波動而影響回報。又表示，該基金收費是環球基金市場中最低，上限為百分之零點九五，積金局在推行三年後會再作檢討，相信長遠會再有下調空間。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd