﻿公路拋錨釀三文治車禍 大小巴串撞42人浴血

元朗新田公路在聖誕發生三車連環相撞意外，一輛前往粉嶺的機場巴士途經新田公路時，撞向一輛故障停下的貨櫃車，尾隨小巴收掣不及，撞向巴士車尾，巴士嚴重損毀，車頭陷入貨櫃車車尾。意外造成四十二人受傷，其中兩人一度有性命危險，警方正調查意外原因。



涉事巴士為機場開往粉嶺聯和墟的龍運A四十三號線機場巴士，昨午約二時許，巴士沿新田公路慢線向上水方向，駛至錦銹花園對開時，前方一輛四十呎長貨櫃車因故障停下，巴士司機收掣不及，巴士猛撞貨櫃車。巴士車頭陷入貨櫃車車尾，上下層擋風玻璃破碎，不少乘客被拋落車廂地下，巴士司機下身則被夾住受傷，上層最前排座位一男一女乘客雙腳亦遭夾住，動彈不得。



及後，一輛行走屯門至上水四十四號路線專線小巴，司機亦收掣不及撞向機場巴士車尾，巴士乘客再受撞擊，小巴司機及多名乘客撞及硬物受傷。



巴士司機一度受困



其他駕駛人士見狀報警，逾十輛救護車及多輛消防車先後趕至，另外一輛流動醫療車及一隊醫療隊亦奉召到場支援。大批消防員亦到場搶救巴士內被夾傷者，先將巴士司機救出，並再以梯攀上小巴車頂，經巴士上層車尾太平門，將上層兩名重傷傷者以擔架牀抬出。



兩女乘客一度危殆



意外造成二十三男十九女受傷，年齡介乎一歲至六十八歲，當中包括六名小童，受傷最重為巴士四十二歲姓黎的車長及上層前座一男一女乘客；其中兩名女乘客，包括一名韓籍女遊客，一度情況危殆，至晚上始轉為情況嚴重，他們分別被分送北區、屯門及博愛三醫院治理。



警方封鎖路面並調查事件，受意外影響新田公路往上水方向的慢線和中線一度封閉，亦出現交通擠塞。