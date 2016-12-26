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﻿銅鑼灣人壓人女傷者仍昏迷

2016-12-26 列印
■墮樓工人的胞姐（左），向被壓女途人的家人致歉。
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　　銅羅灣羅素街前日發生人壓人意外，涉事的墮樓四十六歲男工人莫毓勳，昨晨進行腰椎及頸椎移除碎骨手術，情況仍嚴重，回復清醒時第一句話便問：「個仔喺邊？」家人好言安慰，日後傷者將進行頭部及盆骨清除瘀血手術。

  至於二十七歲女傷者羅諾妍，頭部出血，胸骨折斷及頸椎骨裂，事發後送進瑪麗醫院後，一直陷入昏迷，情況危殆。

  昨晨十時，她被送入手術室進行另一次手術，至下午三時完成，但尚未渡過危險期。
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