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﻿新界反酒後駕駛拘13人

2016-12-26 列印
　　警方趁聖誕節展開嚴厲打擊酒後駕駛行動，新界南總區交通部執行及管制特遣隊人員於昨日凌晨零時起，於葵青、沙田區多條道路設立路障截查車輛，大規模打擊酒後及藥後駕駛。警方共截獲八名違反交通法例的男司機，他們年齡介乎二十五至四十九歲，當中七人涉醉駕，另一人則涉停牌期間及駕駛時無第三者保險。此外，警方新界北交通部執行及管制組人員，亦在八鄉青朗公路近大欖隧道出口設立臨時路障，行動共拘捕五名司機，年齡介乎二十二至五十六歲，全部均涉駕駛時沒有第三者保險，其中四人涉酒後駕駛，一人則為停牌期間駕駛。
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