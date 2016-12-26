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﻿南區反飆車拘工程師等四人

2016-12-26 列印
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　　港島交通部特遣隊警員在石澳道及大潭道一帶展開反非法賽車行動，昨凌晨約四時許，發現四輛私家車以時速逾百公里朝石澳方向飛馳，其間有車越雙白線超車，險象環生。

　　警方終在鶴嘴道附近載停各車，拘捕四名司機及扣查車輛，據悉四人分別任職港鐵工程師及地盤工人。警方以涉嫌非法賽車將他們拘捕，部份車輛定風翼和死氣喉疑被改裝，全部涉案私家車被拖返鰂魚涌汽車扣留中心等候檢驗（見圖）。
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