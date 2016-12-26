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﻿怪漢拾廢棄零件砸三車

2016-12-26 列印
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　　觀塘出現砸車躁漢。昨凌晨約四時，有人在瑞寧街地上拾起廢棄零件，狂扑兩車以及一輛的士的擋風玻璃（見圖），他更敲凹車門。有街坊聽到街上傳來砰砰聲巨響，發現有一名男子匆匆逃離現場，停泊路邊有一輛七人車、一輛的士及一輛奧迪跑車擋風玻璃遭人擊裂或擊爆，於是報案。

　　警方接報到場，發現其中一輛跑車擋風玻璃爆開，有人將廢置的迫力皮擲入車內，跑車車門亦被打至凹陷，暫時未有人被捕。據悉，現場頗多車房經營，部份工人收工後不清理行人路上的零件廢物。當局懷疑有躁漢經過，隨手拾起廢置零件擊車發洩情緒。
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