﻿聖誕節心臟衰竭逝世 佐治米高的Last Christmas

陪伴不少人成長的聖誕名曲《Last Christmas》，其主唱英國男歌手佐治米高聖誕日在家中猝死，終年五十三歲。佐治米高一九六三年出生，八一年和舊同學組成「Wham！」樂隊出道，樂隊解散後他作個人發展。縱橫樂壇逾四十年的他，售出唱片超過一億張， 燴炙人口金曲不計其數，其中八四年推出的《Careless Whisper》，更三度改編成廣東歌。



佐治米高死訊傳出後，全球樂迷傷心不已，英國警方表示，救護車周日奉召到牛津郡一住所，警方、救護員到場後發現一名男子昏迷，搶救後當場證實死亡，死因並無可疑。惟死因不明，法醫稍後會驗屍確定其死因。



經理人李普曼聲稱，佐治米高死於心臟衰竭，而米高家人透過警方發表聲明，指他安詳離世。



名曲三度改編成廣東歌



希臘裔的佐治米高一九六三年出生於英國倫敦，佐治自小熱愛音樂，十八歲時與高中同學安德魯維治利組成「Wham！」樂隊出道。八四年，二十一歲的他創作出名曲《Last Christmas》，至今每年聖誕節仍熱播；同年，他又創作出另一膾炙人口名曲《Careless Whisper》，該歌更三度改編成廣東歌，分別是梅艷芳的《夢幻的擁抱》、甄妮的《忍痛說謊》及蔡國權的《無心快語》。



兩年後，他與安德魯拆夥，佐治開始作個人發展，八七年推出首張個人專輯《Faith》，售出超過二千萬張，創下歌唱生涯高峰，亦令他成為英美最受歡迎男歌手。



縱橫樂壇逾四十年，售出唱片銷售總數超過一億張，作品涵蓋騷靈、搖滾、舞曲等不同風格，更不乏意識大膽之作。



「出櫃」濫藥惹爭議



佐治米高樂壇成就卓越，但私生活則備受爭議。八九年，他在美國加州比華利山寓所附近一座公廁內，準備與一名臥底探員非法性行為而當場被捕，被控以公共猥褻罪名，事後觸發他「出櫃」公開同性戀者身份。



二○○八年，佐治亦曾濫藥駕駛，被判入獄八周，吊銷車牌長達五年。



佐治米高近年健康欠佳，一一年更患上嚴重肺炎，幾乎喪命；一三年，亦遇車禍重傷。近年他鮮少公開露面，上次被傳媒拍到已是三個月前，故不少報道揣測他身患隱疾；月初有傳佐治米高準備推出新專輯，甚至準備在明年推出一部紀錄片，但隨着他猝然離世，已無法成真。相關新聞詳刊P14版



