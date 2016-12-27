﻿林鄭提早結束休假 再上京出席故宮活動

特區政府昨日突然公佈，政務司司長林鄭月娥會提前結束休假，周三再次赴京，出席翌日舉行故宮文物醫院落成典禮。林鄭月娥昨返抵本港後解釋，有關活動是故宮博物院院長單霽翔，親自邀請她出席，並稱自己出任發展局局長時認識對方；強調再次訪京期間不會會見中央官員，亦不會討論明年行政長官選舉。



林鄭月娥的假期原訂周四結束，但特區政府昨突然公佈，她會提早兩天結束休假，明天再次訪京，並拜訪國家文物局，討論加強兩地保護文化遺產、教育合作事宜；周四則出席故宮文物醫院落成典禮及建福榜揭幕典禮。



建故宮展館用須諮詢



鄭月娥昨日由北京返抵本港後表示，此行是應故宮博物院院長單霽翔邀請出席有關活動，她擔任發展局局長時已認識時任國家文物局局長的對方，二人經常討論文物保育工作。由於對方才告知她儀式與舉行日期，故臨時作出安排；她強調，期間不會會見中央官員，亦不會討論明年的行政長官選舉。



至於政府早前公佈興建香港故宮文化博物館一事，部份聲音批評當局繞過立法會撥款程序及欠缺諮詢。林鄭月娥指，興建故宮博物館因涉及中央長期借出文物予香港，難於在事前諮詢公眾，若公眾不同意則會很尷尬；亦由於選址坐落於西九文化區，故毋須重新作公眾諮詢及城市規劃。



西九文化區管理局董事局上月已舉行特別會議，通過興建博物館，並接受賽馬會慈善信託基金三十五億元捐助。而賽馬會董事局亦在十月通過捐款，所有程序按部就班進行。



西九文化區管理局董事局成員葉傲冬表示，他上月才得悉有關項目，但又強調支持計劃落成，並認為今次計劃有其他考慮，當中或可能涉及國家一級文物，不太擔心往後會出現同類情況。



但立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會副主席陳淑莊稱，委員事前完全不知情，要求政府公開細節。