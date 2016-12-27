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﻿李慧琼評齊昕病情  梁唐青儀斥言論武斷

2016-12-27 列印
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　　民建聯主席李慧琼日前出席網台節目時，表示行政長官梁振英不競逐連任，是因妻子梁唐青儀與女兒齊昕關係不佳，加上齊昕病情嚴重。行政長官夫人昨主動作出回應，批評李言論武斷，對此表示遺憾。

　　身兼香港女童軍總會會長的梁唐青儀，昨出席一項女童軍活動後，主動向嫥媒透露，其女兒齊昕健康狀況好，但無透露女兒因何病入院、是否出院在家休養。她又批評，李慧琼日前出席一個網台節目時表示，振英以家庭為由不競逐連任，相信與梁唐青儀與女兒齊昕關係不佳、加上齊昕病情嚴重有關，其言論武斷，只是其「私下揣測」。她稱，李發表有關言論前一周，二人曾經共餐，自己當時已向李慧琼表示過齊昕健康情況良好，但無透露過其病情，直指李慧琼言論只是一己私下揣測。

　　李慧琼昨日表示，樂於聽見齊昕健康情況良好，並祝願她早日康復。
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