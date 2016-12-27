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﻿黃大仙插頸案被告缺席提堂

2016-12-27 列印
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　　黃大仙下邨龍慧樓上周四發生利器刺頸謀殺案，五十三歲被告黃銳洺原定昨在粉嶺裁判法院提堂，惟被告於還柙期間身體不適，須送院留醫，無法出席聆訊，裁判官將案件押後至本周五，於九龍城裁判法院再度提訊。控方昨於庭上表示，被告有高血壓及中風病史，目前仍在伊利沙伯醫院接受治療，受警方還柙看管，若他身體狀況許可，會盡快安排其上庭。控罪指，被告於本月二十二日，在居於黃大仙下邨龍慧樓地下大堂，涉嫌謀殺男子辛繼宗，以利器刺向對方右邊頸部，導致其大量出血，最後死亡。
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