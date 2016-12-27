 Advertisement
  • 2016年12月27日 星期二
  • 16º
  • 64%
熱門： 李嘉欣故宮博物館札幌機場棚工柏林聖誕市集

日報新聞 > 港聞

﻿天氣轉冷今最低15度

2016-12-27 列印
Previous Next

　　和暖聖誕過後，本港氣溫今日會再次變得清涼。天文台表示，與一道冷鋒相關的強烈東北季候風抵達廣東沿岸地區，今天本港氣溫會顯著下降，最低氣溫只有十五度，上水預料更只有十四度。氣溫明日會持續下跌，溫度介乎十二至十六度，低溫天氣一直維持至周五，然後氣溫又再爬升，下周日將回升至十八至二十一度。天文台並提醒，未來一兩天風勢頗大。至於颱風洛坦，天文台預料會在未來一兩天橫過南海中部。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd