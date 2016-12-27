﻿羅君兒父名下獨立屋失十萬 外遊旺季 豪宅連環爆竊

聖誕假期是港人外遊旺季，亦淪為竊匪犯案時機。港島、新界區多間村屋、豪宅，期間先後遭竊匪光顧，初步估計總損失逾六百萬元。其中，大埔被爆獨立屋業主為一間投資公司，其股東包括堡獅龍創辦人羅定邦六子羅家駒，即西貢綁票案女事主羅君兒之父。



昨晨約九時，警方接獲大欖樂翠街五號海詩別墅其中一獨立屋屋主，前工程師學會會長潘樂陶報案，稱遭賊匪潛入爆竊，警員到場調查，懷疑賊匪循後山位置撬窗爬入，而居於毗鄰、香港國際仲裁中心主席鄭若驊的獨立屋，亦遭爆竊。鄭於事件中損失一批頸鏈、首飾和名錶，總值逾五百萬元，潘則損失三個金幣及現金，共值一萬三千元。



大埔逸遙路皇御山一獨立屋，四十五歲姓劉女戶主昨清晨約五時亦發現露台門遭賊人撬開，屋內有搜掠痕跡。事件令其損失少量珠寶及六隻名錶，估計總值十多萬元，案件交由大埔警區刑事調查隊調查。據悉，事發獨立屋由一間投資公司持有，其董事為羅家駒，即西貢二千八百萬元綁票案中，女事主羅君兒之父。



另外，正搭棚進行外牆維修工程的半山柏道二號A瑞祺大廈亦發生連環爆竊案。兩名男女戶主分別於前晚十一時許及昨凌晨約兩時返家時，先後發現窗戶及露台門被撬開，合共失去五千元現金及約價值五萬元首飾。相信為同一竊賊所為，目前正緝捕其歸案。



而上水坑頭路坑頭村及元朗蝦尾新村亦有同類事件，五十二歲姓梁女子於前晚十一時許，返回位於上水家中時，赫見屋內有被搜掠痕跡。經初步點算後，證實失去了手袋和金飾，總值約二十三萬元。二十九歲巴基斯坦男子，前晚十時許，返回元朗蝦尾新村寓所時，發現居所被爆竊。經點算後，報稱失去總值約五十萬元的首飾及二萬元現金。



