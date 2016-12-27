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﻿巴西龜墮樓爆裂慘死

2016-12-27 列印
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　　沙田發生高空墮龜事件，一隻八吋長巴西龜昨從大廈高處飛墜而下，龜隻倒卧在地，龜縠爆裂且內臟外露。警方接報到場，調查事件是否涉及虐待動物，愛護動物協會人員到場後，證實該龜當地死亡。

　　事發在昨午約一時，該隻巴西龜從沙田第一城二十七座高處墮街，並倒卧在大廈對開行人路上，途人發現該龜奄奄一息後報案。警方到場量度龜隻大小並觀察環境，懷疑龜隻是從高處單位房間的窗戶飛墮而出，正循虐待動物方向調查，暫時未知是否有人故意飛擲，還是巴西龜自己從龜缸爬出意外墜地。

  愛護動物協會人員接報到場，證實該龜當地死亡，並檢走巴西龜遺體，而警方正設法聯絡龜主了解事件。

　　據悉，過往曾多次發生類似的飛龜事件。曾有龜主將龜隻放出窗台曬太陽，而龜隻未知危險，於窗台亂爬釀成意外。
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