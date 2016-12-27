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﻿墮樓拆棚工人恐永久癱瘓

2016-12-27 列印
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　　銅鑼灣羅素街早前發生工人拆棚架時墮樓事件，案中四十六歲受傷男棚工莫毓勳，昨仍在瑪麗醫院留醫。其妻引述醫生所言，指莫手部可郁動，亦能說話，惟出現失憶跡象。他的頭部開始消腫，內出血情況亦較穩定，亦已完成腰椎手術，惟莫下半身仍全無反應，恐將永久癱瘓，加上經濟拮据，在港亦無居所。想到前路茫茫，其妻不禁感觸落淚。至於遭棚工壓傷的二十七歲女途人羅諾妍，情況已轉為嚴重。
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