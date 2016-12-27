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﻿警搗無牌樓上吧拘一女

2016-12-27 列印
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　　警方前晚打擊無牌賣酒，分別於油麻地兩處檢獲共值五萬四千元的各類酒精飲品。警方根據線報，在油麻地上海街一三四號一間無牌樓上吧，拘捕一名四十六歲非華裔女子，並檢獲一百一十七支烈酒及二百一十六罐啤酒，總值約三萬九千元。隨後，警方又搜查佐敦道三十二至三十四號一間食肆，行動拘捕一名五十四歲非華裔男子，並檢獲十六支烈酒及七十六罐啤酒，總值約一萬五千元。
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