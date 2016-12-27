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﻿非常父親「起飛腳」踢仔

2016-12-27 列印
　　一名非常父親，昨攜同一對年幼子女乘搭港鐵，早上十一時三十分到達美孚站月台時，疑因不滿八歲長子不聽話，突在幼女面前「起飛腳」踢兒子左腳上五吋下五吋位置，兒子痛至蹲下，大哭求饒。女途人目睹事情經過，不值躁父所為，上前憤怒出言喝止，更用手機拍下事件片段作證，警告對方如再責打兒子，便報警處理。三父子眼見有人拍攝，即匆匆離開，女途人因擔心男童情況，至下午折返港鐵站報案求助，警方將案件列作虐兒案，目前正追緝一名年約四十歲涉案男子。
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