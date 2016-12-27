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﻿小巴撞巴士車尾八人輕傷

2016-12-27 列印
　　一輛開往葵涌的綠色專線小巴，於昨日下午一時許，駛經沙田大埔公路近新城市廣場，在通過一條短隧道時，六十五歲姓陳的司機疑因受到由光轉暗的環境影響，未有留意到前方巴士因應交通阻塞減速，即時撞及巴士車尾，結果小巴上四男四女乘客，年齡介乎七至七十三歲，搖晃輕傷，及後警方及救護員接報到場，將各傷者送院治理。
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