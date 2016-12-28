﻿名校舊友玩橡皮艇 大風翻沉 法律系女生魂斷石澳

昨天吹強烈季候風，海面風高浪急，四名女大學生不知嬉水風險，結伴往石澳海灘租橡皮艇，浮沉海上，不料波濤洶湧，橡皮艇遭大浪打翻，四人墮海，其中一名二十歲女子遇溺昏迷，由水警救起，直升機急送院，惜返魂乏術。死者在英國攻讀法律，無法圓律師夢想。



死者唐汶嘉（二十歲），洋名Joyce，中學就讀頂尖寄宿學校協和學院（Concord College）及嘉諾撒聖心書院，畢業後赴笈英國，在艾克斯特大學（University of Exeter）主修法律。據悉，Joyce去年暑假曾返港在律師行實習，這次趁聖誕長假特地返港與舊同學共聚。消息稱，昨日同行三名女子均為她的嘉諾撒聖心書院舊同學，分別姓鍾、姓黎及姓楊，均約二十歲，三人分別在本地及澳洲升讀大學，四人樂極生悲，聚會詎料變成天人永隔。



未有租用救生衣



昨午二時許，汶嘉與三名中學舊同窗結伴到石澳行山，其間一人不適，四人改往石澳海灘散步，有人提議租橡皮艇出海，各人各租一艘長約二點五米橡皮艇及持兩支槳起行。消息稱，她們一直在近岸海面玩耍，故未有租救生衣。



天文台下午發出強烈冬季季候風訊號，現場海面大風大浪，四人撑橡皮艇出海時，遭大風浪推出離岸約五百米海面，四人在波浪中漂浮，無法返回沙灘，開始驚慌，當漂流到一處石灘對開，企圖在石灘擱淺並棄艇，但汶嘉稱不懂游水，餘下三人即游上岸及想辦法營救。不料三人上岸後，發現橡皮艇疑被蠔殼刺穿入水，並遭大浪掀翻沉沒，汶嘉墮海遇溺昏迷，她們高呼求救。有人報警，水警及消防船到場，派小艇將昏迷女事主救起。



遭大浪推出500米



現場海面風浪太大，水警一度無法接近岸邊，遂召直升機到場將四人救起送往東區醫院，惜汶嘉證實死亡，其餘三女無大礙。死者家人及友人聞噩耗後十分傷心。警方在現場調查後，初步認為案件無可疑。