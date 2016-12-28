﻿美食節今閉幕 展商劈價促銷

一連五日的「香港冬日美食節」今晚閉幕，不少參展商趁最後兩天展期最後衝刺，推出各類劈價優惠促銷，有海味商便推出一蚊湯包及買一送一等優惠，亦有部份商戶減價兩至三成。



「香港冬日美食節」由上周六起一連五日於會展舉行，共設有六百多個攤位。主辦單位表示，今年展期首三日的入場人次約有八十六萬，較去年同期上升百分之七點五。美食節於今晚七時閉幕，部份參展商為促銷貨品，昨日已推出各項優惠吸客，有酒商推出免費送貨服務，亦有有機食品公司劈價出售六十元五包有機蘑菇等蔬菜。



參展商魚蛋家族負責人卓先生表示，今年生意較八月時上升三分之一，昨日起亦加推優惠，如原本一百元六包的魚蛋會加送至八包，而原本一百元六支魚滑也會加送兩支，希望作最後衝刺促銷。