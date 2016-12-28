﻿曾俊華遊將軍澳與年輕家長交流

被視為特首選舉「黑馬」之一的財政司司長曾俊華，辭職至今逾半個月仍等候中央批准。他最近頻頻「落區」，並在社交網站分享點滴，昨天上載多張在西貢及將軍澳的照片，與市民及家長交流。



曾俊華繼日前在社交網站發表網誌，提到上周到深水埗探訪社企及小商戶，又與以社企形式經營「北河同行」飯店的「明哥」陳灼明交流後，昨再上載多張在西貢的照片，見他在果醬攤檔前駐足，又與大班市民合照。



他留言說：「趁天氣好，當然要出外吸一口清新空氣」，故到香港「後花園」西貢走走，吃海鮮及欣賞特色小店。他又指，飯後到了將軍澳運動場，「在青草地上與一班年輕家長交流。由教育、工作再談到養育子女」，形容該班家長「給了我很多寶貴意見，也令我明白今時今日做家長，真的不容易」。