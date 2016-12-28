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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升23點

2016-12-28 列印
　　聖誕假後首個交易日早段，美股在淡靜交投下靠穩，杜指曾升四十六點，距離二萬點重要心理關口相差不到二十點，科技股為主的納指曾升四十九點，報五五一二點，刷新歷史高位紀錄。標普指數和杜指在假後首個交易日的交投，只有三十日平均的一半，而油價造好帶動能源股向上。

　　杜瓊斯工業平均指數中段曾見一九九五七點四一，較上周五升二十三點六；納斯達克指數中段曾見五四九九點四八，升三十六點八。滙控美國預託證價格曾見六十一點九一港元，較香港上周五收市價跌零點二九港元；中移動美國預託證價格曾見八十點六九港元，較香港收市價升零點一九港元。
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