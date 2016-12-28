﻿民陣發起元旦遊行

民陣將於下周日發起「主權在民」元旦大遊行及集會（見圖），以「反對釋法、撤回覆核、我要真普選」為主題，由銅鑼灣維園遊行至中環遮打道行人專用區，已獲警方發出不反對通知書。民陣召集人區諾軒指，不干預司法程序不等於要市民噤聲，若市民認為律政司行使權力不當及濫用公帑，便有權遊行集會，以示反對，希望屆時有超過一萬人參與。



佔中發起人陳健民、朱耀明等人上周成立「守護公義基金」，以協助四名被政府提出司法覆核的立法會議員。陳健民稱，基金至今籌得逾十八萬元，但與目標五百萬元相距甚遠，民陣會將遊行所籌得的款項，扣除成本後捐予基金。