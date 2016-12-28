﻿南港島線今正式通車

港鐵南港島線今日正式通車，特別頭班車於早上五時五十五分由海怡半島站開出，較平日頭班車提早五分鐘，南區居民日後由海怡半島站往金鐘站，全程只需十一分鐘，較現時省時方便。



南港島線往來金鐘至海怡半島，途徑海洋公園、黃竹坑及利東，列車有三卡車廂，採用無人駕駛全自動控制系統，繁忙時間約三分鐘一班車。運輸署將重組區內的公共交通服務，首階段會增設多條小巴線及調整現有巴士路線，接駁港鐵黃竹坑站；第二階段有機會取消或削減多條巴士路線的班次。



南港島線開通後，預計金鐘站的轉乘人流將大幅增加。港鐵曾表示，為令人流更加暢順，屆時或會停用部份電梯，並已預留人手在閘口進行管制。海洋公園則說，公園將在港鐵的支援下監察及管理客流量，有需要時會調整營業時間。