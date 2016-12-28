﻿兩賭漢遭數刀手斬傷

旺角發生斬人血案！昨早兩名男子離開大廈一個疑非法釣魚機賭檔時，遭數名刀手襲擊，兩人身中多刀受傷，其中一人突出重圍向友人求助報警。警方到場時，歹徒已逃去無蹤，僅發現腹手受傷事主及送院。其後另一傷者自行到醫院求診。



現場為旺角砵蘭街遠東發展旺角大廈，昨清晨約六時半，兩名分別姓曾(四十四歲)及姓梁(三十五歲)的男子自上址一單位離開，不料走廊早有多名刀手埋伏施襲，二人不敵身上多處中刀受傷，其間梁成功突圍，但曾則被斬重傷，其後負傷奔至附近食肆向友人求助報警。



警方趕抵見單位走廊及電梯染滿血漬，但兇徒已逃去，遂將腹部及手受傷姓曾事主送院，治療後情況嚴重。梁事後則自行往廣華醫院求醫。警方亦在現場檢獲疑兇棄下一柄利刀，檢走調查。消息指，現場單位內放有一部釣魚機，疑為一個非法賭檔。