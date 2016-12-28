﻿超筍價4折換購實用迷你家電

空氣質素好，病痛都少啲，做乜都精神爽利啦！想時刻保持醒神狀態，推介Smartech迷你HEPA負離子空氣淨化機，機身纖巧，擺放容易，放喺office枱面或屋企書枱、牀頭，有效過濾九成九微塵、花粉，有助吸附甲醛、苯、香煙、揮發性有機化合物等有害氣體，而且USB插電耗電量低，操作寧靜，營造舒適環境，無論做嘢、讀書或瞓覺都更暢快啦！



另一款小巧實用嘅Smartech迷你電飯煲，體積細細夠慳位，可煮兩至三人份量，能快速完成兼自動保溫，又有易潔塗層內膽容易清洗，內設蒸格，烹調翻熱餸菜更方便，唔止二至三人小家庭適用，單身貴族或OL返工帶飯都啱使！



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