﻿租金優惠不足 布販死守「棚仔」

有三十七年歷史、俗稱「棚仔」的深水埗欽州街臨時小販布市場，面臨在農曆新年後被逼遷至通州街臨時街市。欽州街布販市場商販關注組主席何應開（圖）指，政府提出的租金優惠條件不足，揚言若政府強行清拆，布販們定必死守。



棚仔關注組昨舉辦布藝手作市集，聲援布販，逾五十名本地手作人參與。何應開表示，據他了解，三十三名獲政府承認的布販中，九成不接受政府提出每檔賠償六萬元的方案。他指基隆街布販一個九平方米攤檔月租只需三百多元，但通州街臨時街市一個相同攤檔月租優惠價卻要二千多元，擔心布販被逼遷後難以生存。



他又指，會與未獲食環署承認的十七名布販共同進退，冀政府接納關注組提出的十三點方案，否則會堅持不遷不拆，揚言屆時署方職員需將他們「連人帶貨清走」。