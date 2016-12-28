﻿內地街市買雞 老翁甲型禽流感亡

早前一名七旬老翁確診甲型禽流感（H7N9），是本港今年入冬以來首宗外地傳入甲型禽流感個案，他返港求醫後延至聖誕日終告不治。衞生署衞生防護中心表示，死者曾到過內地街市買雞，本月中到北區醫院接受治療，惟延至本月二十五日死亡。



衛生防護中心指，該名七十五歲男病人有長期病患，稱上月二十八日曾獨自到東莞常平，並有購買已屠宰雞隻，本月八日因胸口不適曾到當地醫院求醫，而他翌日經羅湖返港後，因出現咳嗽帶痰、呼吸困難、流鼻水和胸部不適，由救護車運送直接入住北區醫院，經化驗證實他對甲型禽流感（H7N9）病毒呈陽性反應，需接受隔離和治療，患者留醫十六日後，延至本月二十五日死亡。資料顯示，本港至今已錄得十七宗外地傳入H7N9禽流感個案。