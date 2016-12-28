﻿成人小孩隆冬慎察血壓

成人尤其長者及有三高問題人士，冬日應嚴控血壓防心血管病趁低溫乘勢來襲，醫生還強調兒童亦要從小防患，勿因過胖而患上高血壓。文：衞兒



家庭科醫生陳寶聰指出，高血壓不但會損害血管健康、加重心臟負擔，連帶各個內臟例如腎臟，都會因血壓過高而受到損害，嚴重者更會導致中風、腎衰竭等，足以致命。



天氣轉冷時，由於血管冷縮熱脹，加上生活習慣的改變，都會令血壓較天氣和暖時有所上升。「由於寒冷時人體需加快新陳代謝去保持體溫，因此心跳會加快，令心臟負擔加重，同時血管壁遇冷收縮時，血壓亦會上升。」因此建議心臟病患者、長者等高危人士，冬日應時刻留意心血管狀態，避免因天氣轉變，尤其驟冷時，增加出現心律不整、心肌梗塞、中風等風險。



運動過量易誘發



適量運動有助維護血管彈性，但只限於輕至中度的運動，如緩步跑步、步行等，而且建議必須做好保暖。如遇冷天應在室內進行運動，切勿在寒冷戶外作劇烈運動，以防一旦心臟負擔過重而引致心律不整，甚至急性心肌梗塞，隨時可引致猝死。每年踏入冬季，不少中壯年人猝死個案都與此有關。



胖童個案趨普遍



隨著肥胖人口不斷增加，高血壓也不再只限於中老年人。事實上，即使只有幾歲的幼童，也有機會因遺傳因素、飲食中攝取過多鹽份、過於肥胖等，引發高血壓。



兒童高血壓在臨牀上愈見普及已是不爭的事實，建議家長應多加留意子女血壓狀況，例如三歲以上的兒童，已有需要定期量度血壓，若連續三次都量度出高血壓情況，應及早就醫尋求醫護專業診治。



此外，兒童如經常易感疲倦、睡眠質素欠佳、無故情緒起伏等，都有可能是由高血壓引起，更應及早求醫。一般如六歲兒童的收縮壓（mmHg）和舒張壓（mmHg），高於114/77，即屬高血壓。即使是十二歲的兒童，也不應高於131/86。一般只要找出成因，配合適當治理，兒童高血壓往往較成人易於控制及可獲改善。