﻿遊星減11% 華東團大劈價 雞年外遊 日韓團加價

港人愛旅行，農曆新年是外遊旺季，不少家庭已密密計劃行程。旅遊業議會公佈新春團費，大受港人喜愛的熱門旅遊點普通團及豪華團均加價，其中日本本州團加價一成半至萬多元，北海道就視乎普通團或豪華團，前者減百分八，後者則加七成。



旅議會公佈新春旅行團綜合團費，普通團平均加價百分之二。受港人歡迎的日本，不同地點團費價格差異大，本州五天團加價一成半至萬多元，北海道則減價百分之八，五天團減至近一萬一千元。另一熱門目的地韓國，則加價百分之二，五天團團費約增一百元至約五千一百元。台北四天團加價百分之至約三千三百元，高雄五天團則減價一成一至約三千四百元。



東南亞團普遍減價



東南亞普通團普遍減價，除泰國曼谷五天團加價一成七至約三千六百元外，布吉、新加坡及馬來西亞團均減價。其中新加坡四天團減一成一，至約五千一百元；布吉五天團減至約五千五百元，減幅約百分之八；馬來西亞五天團則減百分之七，約售五千二百元。



各旅行團中，華東團「大劈價」，五天普通團減價兩成二，只需約一千八百元，豪華團亦減四成四至近四千五百元。另一方面，歐洲八天團則與去年價值相若，售近一萬二千元，而加幅最多則是澳洲八天團，加價兩成半至近二萬二千元。



韓國五天豪華團加兩倍半



豪華團方面，日本本州五天豪華團加價兩成七，北海道五天豪華團亦加價七成，分別售近八萬九千元及近三萬九千元。韓國五天豪華團加價最多，達兩倍半，加至約三萬四千元。台北四天豪華團加價四成半，高雄五天豪華團加價一成二。



康泰旅行社董事總經理黃進達指，日本團團費加價主要受日圓回落影響，令遊日吸引力增，不過須視乎各地住宿需求，如本州加價，但北海道則可減價。他指，康泰大部份團費與去年相若，唯澳洲及歐洲團微調，加幅在一成以內。他指，目前新春團報名已達七八成，反應熱烈，預計比去年同期生意有百分之五增長。



美麗華旅遊總經理李振庭指，日韓台團費較去年微升百分之六，因有關目的地都是新春檔期的熱門之選。他指，旅議會數據暫未可作準，仍須視乎未來的報名情況;北海道團減價與航空公司的機位及航點增加有關，另因內地客轉攻韓國，令韓國旅遊成本增加。他指，目前旅行團已有約九成滿，反應理想，預計生意比去年同期增百分之八至九。