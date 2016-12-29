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﻿【港鐵通車啦！】搭南港島線　親子食玩買攻略

2016-12-29 列印
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　　南港島線（東段）在12月28日通咗車啦！各位爸媽可以選擇不再乘搭巴士或小巴，穿越那條時常堵車的「香港仔隧道」，改乘港鐵，分別到達海洋公園站、黃竹坑站、利東站和海怡半島站！看似隱世的港島南區，其實有不少親子好去處，今次就帶大家到各沿線的出口附近食、玩、買！詳情請登入http://bit.ly/2iCJiEH
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