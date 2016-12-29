【港鐵通車啦！】搭南港島線 親子食玩買攻略
遊星減11% 華東團大劈價 雞年外遊 日韓團加價
港人愛旅行，農曆新年是外遊旺季，不少家庭已密密計劃行程。旅遊業議會公佈新春團費，大受港人喜愛的熱門旅遊點普通團及豪華團均加價，其中日本本州團加價一成半至萬多元，北海道就視乎普通團或豪華團，前者減百分八...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
入侵電腦內幕交易 三華人遭美起訴
三名華人周二被美國檢察部門刑事起訴，控告他們涉嫌入侵多間企業的電腦網絡及處理公司併購事務的律師行伺服器，盜取機密資料，並利用這些資料進行內幕交易，獲利超過四百萬美元（約三千一百萬港元），其中一人已在香港被逮捕，將引渡到美國受審，另外兩人仍未知身在何處。 三名遭起訴的華人，分別是二十六歲的澳門人洪艾（Iat Hong，音譯）、三十歲長沙人江博（Bo Zheng，音譯），和三十歲洪清（Chin Hung，音譯），三人均報稱自己在資訊科技公司工作。他們被控於二○一四至二○一五年間，利用盜取而來的機密資料，投資最少五間公司的股票，包括英特爾集團（Intel Corp.）和 ...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
安倍悼念珍珠港士兵 承諾日本永不發動戰爭
在夏威夷訪問的日本首相安倍晉三周二在美國總統奧巴馬陪同下，到美軍戰艦「亞利桑那號」紀念堂出席儀式，悼念於二戰珍珠港事件中陣亡的士兵。安倍演講時承諾日本永遠不會再發動戰爭，其後與當年親身經歷戰爭的倖存老...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
空間改造 化間隔缺點成單位特色
有時候，居室面積雖大，但間隔佈局上卻有不足之處，如今次介紹的室內設計個案，單位原裝間隔即遇到上述問題，設計師調動部份牆身，將原本屬間隔缺點的地方，化身成單位的一大特色，完全是化腐朽為神奇。 這...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
能源升地產跌 美股現偏軟
美股周三早段好淡爭持，杜指繼續受制於二萬點心理關口，早段曾跌31點，見19913點。在元旦假期的市況仍然淡靜，缺乏足以牽引市場的宏觀消息，油價造好帶動能源股和資源股升幅，但被地產股跌幅抵銷。 杜瓊斯工業平均指數曾見19923.42點，隔日跌21.62點；納斯達克指數早段曾見5459.2點，跌28.24點。滙控美國預託證價格曾見61.97港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格曾見80.92港元，較香港收市價跌0.13港元。 到今晨四時，杜指報19854點，跌90點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見61.86元，較香港收市價跌0.09元；中移（...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
48場100球 勁呀高普
新帥率利物浦聯賽入一百球需時多久？高普周二交卷：四十八場，與國王杜格利殊看齊平球會紀錄！紅軍於英超聖誕新年快車作東4:1反勝史篤城，今季聯賽第八次入三球或以上，讓上任十四個月的高普剛好達百球大關，還向兩日後的大戰對手曼城施下馬威。 杜格利殊在八五至八六球季帶領紅軍四十八場英甲（當時頂級聯賽）入一百球，乃最快達此里程碑的紅軍統帥。高普周二靠拉爾拉拿、羅拔圖法明奴、史杜列治建功及恩保拿的烏龍球反勝史篤城，同樣在執教第四十八場聯賽入百球。 看齊杜格利殊紀錄 雖然能夠跟杜格利殊看齊，惟高普表明球員不甘於此：「現階段沒有戰將需要我的稱讚，大家只會為分數及入球量而高興，然後展望...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
冬日暖笠笠 泰香辣 海鮮菜
這個冬天雖然不太冷，但偶爾也有陣陣寒意襲來，教人不禁想起辛香暖胃的泰菜。近月除有泰國過江品牌開設的泰式Tapas酒吧，亦有隱世靚景餐廳邀得泰籍大廚坐鎮，讓人置身清幽園林之中，一嚐香辣滋味且賣相精緻的泰...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
嘉莉菲莎心臟病發搶救四日不治 「莉亞公主」享年60歲 《星戰》同袍哀悼
憑《星球大戰》系列中飾演「莉亞公主」而知名的60歲女星嘉莉菲莎（Carrie Fisher）上周五於機艙上心臟病發送院後，一直在深切治療部留醫，雖一度有指她已脫離危險期，最終延至香港時間昨日不治。眾《...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——推銷綠色旅遊 豈容山賊橫行
在香港繁華石屎森林背後，有大片青山綠水，是市民行山的好去處，讓大家暫離煩囂，逍遙一刻。近年多了外地遊客來港，享受本港綠野遊蹤的樂趣，成為旅遊業的新賣點，但最近不時有山賊出沒，平靜的山徑暗藏治安風險，如果情況不改善，遊客將會卻步。 香港是彈丸之地，人煙稠密，但地理獨特，在人流不息的中環背後，就是陡峭半山，沿小徑往上走，便可直達太平山頂，攻頂之後，視野廣闊，可飽覽美麗的維港兩岸景色，入夜後高樓大廈燈火璀璨，景緻迷人，舉世聞名。從灣仔、薄扶林等地登上各山頭，並不困難，景觀各異。在新界和離島，理想的行山地點多不勝數。市民視乎個人能力和時間，選擇適合自行遠足登山之路，樂趣無窮。 郊野...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
勁伶利縮程明朗
蔡明紹於國際賽日贏出「勝得威」後，已接連四個賽日無進帳，他慨歎胯下座騎已跑出應有水準，只是實力不及對手，又或如「加州議長」般受到排十四檔的影響，故未能交出頭馬，幸而元旦日的七匹座騎實力不弱，將有望贏馬...
2016-12-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6