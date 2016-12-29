﻿通車日運作暢順 逾百鐵路迷搶搭南港島線

港鐵南港島線昨日正式通車，首班車於早上五時五十五分開出，逾百名鐵路迷通宵在海怡半島站外等候，率先試搭。南港島線首日運作大致暢順，至傍晚五時，該線四個車站共有近九萬二千人次進出。港鐵車務總監劉天成表示，列車現於繁忙時間約三分鐘一班，未來可加密班次至兩分鐘一班。



南港島線全長七點四公里，途經利東、黃竹坑、海洋公園，再到達金鐘站。近百名鐵路迷及南區居民昨晨五時前，已在海怡半島站等候試搭首班車。年僅十一歲的鄭同學和黃同學，分別住在沙田及慈雲山，昨日凌晨一時半已帶同一幅手繪海報在海怡半島站外，迎接首班列車。二人均指，通車機會難得，哀求父母才獲准深夜外出。



海怡半島站昨日五時十五分開閘，大批市民蜂擁而進，登上首班列車，港鐵一眾高層為新線剪綵，其中劉天成更與乘客自拍，打成一片。首班車於五時五十五分出發，較平日頭班車提早五分鐘。不過，首班車出發前出現小意外，海怡半島站的幕門在開車前多次響起警報，職員要重啟系統，但未有影響列車開出，初步相信有人碰到安全裝置所致。



頭班車出發前小意外



由於昨日仍是學校假期，記者早上觀察，新線列車座位全滿，但車廂企位尚算寬敞；而金鐘站轉乘荃灣及港島線的人流雖較以往多，但各個月台未見擠迫。港鐵表示，至傍晚五時，該線四個車站共有近九萬二千人次進出。



鴨利洲居民曾先生昨晨到利東站乘車上班，他指以往乘搭小巴到九龍，經香港仔隧道塞車半小時是平常事，新線能為居民節省不少時間，雖然列車行駛時「有少少震」，但整體仍算舒適。



南港島線只有三卡列車，沿線居民憂慮未能應付需求。劉天成指，現時繁忙時間約三分鐘一班車，港鐵可因應情況加密班次，亦會加派人手在金鐘站疏導乘客。



個別小巴線客量減半



香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，南港島線開通後，來往香港仔和中環的路線昨晨客量急跌一半，「沿路經嘅站附近都有港鐵站，O依家主要得番薄扶林班乘客。」該會昨天新增一條來往港鐵黃竹坑站、華富邨及田灣邨的循環線，客量尚算滿意，但要待聖誕新年長假期結束後再作觀察，再與相關部門商討調整路線。