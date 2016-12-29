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﻿美股中段跌45點

2016-12-29 列印
  美國周三股市偏軟，杜指中段報一九九○○點，跌四十五點；納指則報五四五五點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格中段見六十二港元，升零點○五港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點○二港元，跌零點○三港元。紐約期金中段報每盎司一千一百三十九點八美元，升一美元；紐約期油則報每桶五十四點一六美元，升零點二六美元。
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