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﻿入冬最凍11.5度 周末回暖

2016-12-29 列印
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　　聖誕過後終於感涼意，昨晨市區氣溫錄得十一點五度，是入冬以來最低紀錄，部份地區最低氣溫不足十度，大帽山更只得一點八度，但隨著季候風逐漸緩和，周末及元旦假期氣溫將會回升，市民再度感覺到溫度像「過山車」。

　　寒冷天氣警告昨仍持續，天文台錄得市區氣溫普遍降至約十一度，新界再低一兩度，大埔及沙田最低錄只有九度。天文台指，冬季季候風持續帶來普遍寒冷天氣，今日天氣仍然清涼，氣溫介乎十二至十七度，但隨後數日氣溫緩緩上升，除夕日氣溫約十六至二十度，下周更高見二十三度。
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