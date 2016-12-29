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﻿梁游入紙終院申上訴許可

2016-12-29 列印
        青年新政梁頌恆、游蕙禎被指宣誓不莊嚴，受政府司法覆核，遭褫奪議員資格，早前兩人向高院提出上訴但被駁回，二人昨天決定上訴至終審法院，要求終院裁定釋法是否有追溯力，以及質疑行政長官是否可親提訴訟。

        梁、游二人在昨天上訴終院的最後限期日，入紙申請終極上訴許可。

  申請書內容除包括早前提出的不干預原則、宣誓是否內部事務、釋法是否修法之外，亦就上訴庭判詞指釋法可追溯至九七年回歸後所有案件，要求終院裁定釋法是否有追溯力。

         申請書又引用《基本法》第四十八條所指，行政長官負責執行本法和依照本法適用於香港特別行政區的其他法律，從而質疑是否代表行政長官可以不經律政司親自提出訴訟。
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