﻿餅師化身Iron Man 甜品傳遞正能量

甜品也會「說故事」。超級英雄鐵甲奇俠（Iron Man）下月飛入香港迪士尼樂園坐鎮，負責設計相關甜品的陸繼光（Roger），形容自己化身為Iron Man，創作奇俠甜品，希望讓人從中感受到Iron Man的硬朗性格。



記者：馮琪雅 攝影：伍明輝



擔任香港迪士尼樂園酒店總餅師的Roger，入行三十五載，由小型餅舖做到大酒店，經驗豐富，他形容加入迪士尼樂園後，沒有一刻沉悶，因為樂園不斷推出新主題，他每個月都配合，製作新款甜品，發揮空間大，產出新甜品數量比以往在酒店為多。



為了令主題人物在甜品中活靈活現，設計過程難度極高，每次要花上約兩個月構思。他透露，秘訣是揣摩角色，他會反覆看電影兩、三次，查看資料，相當講究。他笑說，有時會模仿角色動作，幫助自己「入戲」，務求將角色元素融入甜品中，吸引賓客「相機食先」。



Iron Man主題遊樂設施下月登場，談及有關甜品的設計，Roger即時Iron Man「上身」，充滿動力，因他有感Iron Man性格硬朗，擁有巨大戰鬥力，與他跟年輕廚師分享要盡力做好工作的態度，不謀而合。



新一系列奇俠甜品，外觀配合，以紅、金色為主，更有以八小時人手雕塑朱古力磚，變成正飛天的Iron Man，又採用最食材3D打印技術，將食用顏料打印在較軟身芝士蛋糕上，以顏色深淺營造立體效果。他又使用口感爽脆的食材，配合奇俠的爆炸動態。



Roger透露，他正為樂園即將落成的第三間酒店做前期準備，配合探險家主題，相關甜品造型有地球配以糖製的「放大鏡」，又會有行李篋造型的甜品。由Roger領導的甜品廚師團隊，共有二十二名成員，大部份為年輕人。新酒店將創造約一百個職位，包括餐飲在內，Roger希望吸引更多年輕人加入甜品製作團隊，為入園遊人製作更多甜美回憶。