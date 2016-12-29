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﻿百警搜鷹巢山 緝劫案疑犯

2016-12-29 列印
■警方出動西九機動部隊及長沙灣特遣隊在鷹巢山搜索兩山賊。
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          五名市民前日在長沙灣鷹巢山自然教育徑一帶行山遭山賊截劫，共損失約萬元財物，兩名賊匪至今仍然在逃。警方昨日再出動逾百警力，在直升機協助下進行陸空搜索，惜無發現。

西九龍機動部隊副指揮官張家寶表示，警方昨早出動西九龍機動部隊及長沙灣特遣隊逾百人，在一隻搜索犬及飛行服務隊直升機協助下，在鷹巢山一帶搜索仍在逃兩名山賊，惟未發現可疑人。

通緝兩操普通話疑犯

　　張家寶指，警方正通緝兩名年約四十歲、身高約六呎、操普通話的中國籍男子，其中一人犯案時身穿深色外套及長褲、戴白色口罩；另一人則戴灰色鴨舌帽、穿綠白色T恤及牛仔褲。並呼籲目擊市民致電三六六一八八五二與警方聯絡。警方提醒行山人士，應事先將路線資料告知親友、避免獨自成行或身攜大量現金，並應在天黑前盡快下山。
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