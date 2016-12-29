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﻿水警截五走私船 檢97箱海鮮

2016-12-29 列印
■水警破走私海鮮案，貨物疑準備運返內地。
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　　年近歲晚內地需求高檔海鮮，警方加強打擊有關走私活動。水警聯同海關人員昨流浮山對開海面截獲五艘漁船及舢舨，檢獲九十七箱魚苗、長腳蟹及鰻魚等海產，拘捕七名男子。

　　被捕七人包括一名七十三歲港人，警方懷疑他為主腦，另外六名內地人，年齡二十至五十一歲，各人連同檢獲船隻及走私貨物，事後被帶走調查。

　　鑑於新年長假期及春節將近，走私活動猖獗，水警西分區人員聯同海關人員部署後，發現一艘拖着三隻舢舨漁船，駛近另一艘漁船，懷疑有人進行走私活動截查。結果在涉案漁船及舢舨上，共撿獲檢獲九十七箱懷疑走私海產，價值有待點算，當場拘捕兩漁船上共七名男子，他們涉嫌輸入未列艙單貨物被捕，事後將檢獲走私貨物及被捕人等帶走調查。案件稍後將由海關跟進。

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