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﻿2016動感一年

2016-12-29 列印
癡纏惡鬥 每年的七人欖球賽，吸引了大批中外人士觀戰，大隻球員埋身搏殺，精采萬分。何量鈞攝
局長突圍 香港國際七人欖球賽一向吸引各地球迷匯聚香江，欣賞比賽之餘亦作旅遊，商務及經濟發展局局長蘇錦樑與斐濟隊球員出席旅遊宣傳活動，蘇局長持球突圍，但卻被魁梧的球員攔截。關偉華攝
完美「插水」 里約奧運國家隊精采表演，令港人留下深刻印象，在「奧運精英顯風采」活動中跳水隊金牌運動員，毫不吝嗇所長，向港人示範出完美壓水花的一跳。何量鈞攝
人仰車翻 世界盃場地單車賽香港站，頂級車手雲集力拼佳績，在男子全能賽淘汰賽中，有選手不幸相撞翻車倒地，不過仍不忘回望關心對手有否受傷，顯現體育精神。林金展攝
奇妙乒乓 里約奧運乒乓球女單冠軍丁寧，在「奧運精英顯風采」中，未見比賽時繃緊的臉容，而是神采輕鬆帶笑，施展出招牌式發球。林金展攝
人馬合一 在「浪琴表2016年度場地障礙馬王賽」上，騎手與馬匹緊密合作，縱然一時失手，但人馬齊心，無懼再上馬鞍，跨越障礙。黃賢創攝
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        二○一六年將盡，適逢世界體壇經歷不少大事，包括萬眾矚目的里約奧運，中港健兒取得佳績，為本港添加不少活力，不妨透過新聞相片回顧年度動感時刻。
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