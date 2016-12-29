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﻿港台情侶澳洲被洪水沖走幸脫險

2016-12-29 列印
■二人日前被洪水沖走，幸得當地警員(右）英勇下水得以保命。
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　　澳洲中部連日暴雨成災，一對正在當地參與工作假期的港台情侶，日前駕車在愛麗絲泉附近被洪水沖走，當中的港籍女子更一度失去意識，幸得當地警員英勇下水援救，才得以保命。兩人現已送院治理，無性命危險。

　　綜合外電報道，該對情侶分別為一名二十七歲港人女子及三十歲台灣籍男子，兩人到澳洲參與工作假期。二人日前偕另外四人往澳洲中部旅遊，詎料在愛麗絲泉附近遇上暴雨。女事主與男友駕駛的私家車被洪水沖走，該男子欲打開車門逃走，卻被沖出車外，其漂至休依河，緊抓河邊一棵矮樹才得救。警員及後在河岔中央覓得女子，惟將她救起時已陷入昏迷。兩人之後同獲送院，其中女子手部受傷，無性命危險。
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