﻿鬼門關前救退休校長 捐肝天使無條件付出

她動了惻隱之心，捐肝救人。聖公會聖三一堂中學退休校長胡文明，與雷太葉潔霞僅數面之緣，胡校長患急性肝衰竭，雷太隨身為該校副校長的丈夫雷偉聰探病，眼見胡校長半隻腳踏進鬼門關，雷太於心不忍，憑信仰的力量、丈夫的支持，她決定捐肝救人。手術前，她顧慮自己萬一不測，會留下丈夫孤單一人，故求親友「萬一我有事，幫佢搵個好太太」。結果手術成功，胡校長活過來，雷生雷太不望回報，卻惦念在醫院遇到的病人，他們苦等器官捐贈續命，在生命邊緣徘徊。兩人希望公眾支持器官捐贈，拯救更多生命，彰顯人間大愛。記者 麥凱淇 攝影 禇樂琪



雷太葉潔霞兩月前捐出右肝救人，身體慢慢康復，精神飽滿，步履穩健，生活漸回復正常，只是按醫生吩咐，避免外遊。她接受《頭條》訪問時，丈夫雷偉聰陪伴在側，小心攙扶，她對記者有說有笑，憶述當日收到胡校長求肝續命的訊息，發現自己血型脗合，「心郁郁」想幫人，隨丈夫到醫院探病，目睹胡校長情況很差，胡太太悲傷，她戚戚然，萌生捐肝念頭。



雷太說：「如果用一至十去形容佢嘅嚴重程度，十係最嚴重，胡校長已經到十。見胡太一路喊一路照顧丈夫，我好難過好傷心，自己都唔好受，如果瞓係牀嘅係我先生，咁我會點呢？」雷太決定捐肝救胡校長，丈夫與她同是基督徒，默默支持，上網查資料、約見醫生、為太太祈禱打氣。他坦言，對太太捐肝不感意外，形容她「一向好硬淨」。



丈夫感激前上司提攜



胡校長是雷副校的前上司，雷太坦言與他「唔係好熟」，只見過幾次面。雷生說，昔日是胡校長聘請他的，受過提攜，形容胡是「魅力上司」，為人設想，「佢對同事、學生、工友都好好，諗好多方法幫大家，最深印象有次搞活動，佢諗盡方法點樣幫工友唔使搬搬抬抬，其實好小事，但好深刻。」



捐贈講緣份，冥冥中自有安排，雷生說：「唔係你話想幫就幫到」，經過重重檢測確定身體狀況脗合，形容「上帝揀咗太太」。移植手術後，身形矯小的雷太，肚皮留下十吋長傷口，她笑言身為基督徒，自己「不怕死」，她又不愛穿比堅尼，不怕身上留疤痕。



笑言「不介意老公另娶」



無私救人，她只有一個顧忌，萬一手術失敗，丈夫如何是好？她拍拍丈夫，笑說：「始終有風險，要諗吓佢之後點，所以手術前有交低，同契爺契媽講，如果我出唔返嚟，你就同我照顧我老公啦，幫佢搵個好太太啦！唔係真係走咗，隔籬嗰個點呢？」雷生坦言，對醫療團隊有信心，不擔心手術，但聽太太一席話，無言感動。



兩口子坦言，面對手術，沒有忐忑，反而擔心幫人不成，令人失望，「之前有人想捐捐唔成，胡校長嘅情況愈來愈差，有次撞到胡太，當時仲未知我適唔適合捐，但佢不斷講多謝，如果今次又唔得，佢又要跌返落去（谷底），好慘！」



幸好一切順利，雷太說，手術後幾天極之辛苦，「食唔到嘢，飲啖水就嘔到七彩」，預計七日出院，醫生要她留多幾日，她形容聽到後「個人謝咗」，但在病房多留幾天，她看到更多病人的苦況，「成間房滿晒人，好多人等緊，但捐贈器官嘅人好少。」



籲公眾關注器官捐贈



冒生命危險捱一刀，除非至親，很多人未必願意。雷太坦言：「再回頭去諗，如果呢個係完全唔識嘅人會點？我會唔會再去做呢個決定？」她憶起「不少人想幫，但最後神揀咗自己……幫到一個自己認識嘅人，係恩典和福氣，假設對方真係我完全唔識，如果神令我感動，我都會回應。」兩夫婦呼籲公眾關注器官捐贈，盡一己之力救人一命。



