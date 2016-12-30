﻿人仔跌破九算 輸港食品打九折

人民幣持續貶值，昨天人民幣兌港元跌破九算關口，每百港元可兌九十點○七人民幣，為六年以來首次。港元強，人民幣弱，內地輸港貨品變相減價，衣食住行消費更便宜。除了淘寶網購吸引力大增，食品如內地輸港雞肉批發價變相「九折」。有旅行社指，港人心理上覺得北上消費有着數，今年以來內地遊有雙位數增長。



離岸人民幣昨早一度下跌，兌美元跌穿六點九八水平，創歷史新低，低位曾跌至六點九八七二，兌港元亦穿九算，每百港元高見兌九十點○七元人民幣。坊間不少兌換店紛紛調整牌價，改為九算。



人民幣疲弱，港人至愛的淘寶網購變相有折。網絡達人項明生指，淘寶網包羅萬有，人民幣下跌，網購更抵，變相九折。他指，自己喜歡在淘寶網買入「古靈精怪」產品，曾購入桑拿機、運動器材及出席活動用到的Cosplay（角色裝扮）服飾。



冰鮮雞批發價跌一成



香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，受惠於匯率，近半年內地輸港冰鮮雞批發價下跌約一成，由十六、十七港元一斤，降至十四、十五港元一斤，一隻約兩斤重的普通品種冰鮮雞零售價，則由平均四十港元，跌至三十五港元。他稱，來貨價下降，令零售價下調，市民受惠。



豬肉方面，香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，人民幣下跌對整體售價影響不大，今年豬肉售價較去年便宜，由去年每擔約一千六百元，減至今年的一千四百多元，跌幅百分之六至七，主要因貨源充足，人民幣下跌亦有幫助。他指，如未來人民幣再跌，豬肉零售價有下調空間。



內地遊吸引力增加，星晨旅遊市場部總監楊振邦指，匯率的影響未必很快浮現，但會與內地不同單位研究團費會否有下調空間。但他指，今年內地短線及長線遊均反應理想，有雙位數增長，匯率因素影響不大，但對港人北上遊玩消費有心理幫助，會覺得較抵玩，希望未來匯率可帶動內地團增長。