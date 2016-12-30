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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌42點

2016-12-30 列印
　　美國周四股市好淡爭持，最新失業數字連跌三周，但是金融股和科技股走軟。

　　杜指中段報一九七九一點，跌四十二點；納指則報五四一五點，跌二十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十一點六一港元，跌零點三四港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點九八港元，升零點五三港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千一百五十七點九美元，升十七美元；紐約期油則報每桶五十三點六九美元，跌零點三七美元。
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