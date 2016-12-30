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﻿業界憂傳統點心難傳承

2016-12-30 列印
　　舊式酒樓「水滾茶靚」，「一盅兩件」，吸引不少忠實茶客，隨着時代變遷，舊式酒樓買少見少。昨天「信興酒樓」結業，不少食客趕去再品嚐馳名的「點心四寶」，留住味道的回憶。有飲食業人士擔心，本地傳統飲食文化難以「承傳」下去。

　　「信興酒樓」的招牌「點心四寶」，有牛肉球、排骨、雞扎及豬肉燒賣，吸引大批食客，但此味將成回憶。香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，舊式酒樓顧客群主要是老一輩街坊，經歷多年發展後，部份人移民，部份人離世，舊式酒樓顧客減少，而酒樓下一代也未必想接手經營，令他擔心傳統酒樓點心手藝難以承傳下去。
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