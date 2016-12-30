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﻿「蓮嬸」待人友善 教友聞噩耗難過

2016-12-30 列印
■行動不便的「蓮嬸」於大火中遭活活燒死。
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　　茶果嶺村二級火中，一名由台灣嫁來港的五十六歲婦人蔡寶蓮慘遭活活燒死。死者一名姓孫女教友稱，蔡婦是一名虔誠教徒，兩人已相識約九年；教友們從牧師口中得悉噩耗，均對其離世感到難過。孫稱，女死者待人友善，任職清潔工人；其中一隻腳曾感染食肉菌施手術，故行動不便，走路時一拐一拐。

　　村民表示，蔡十九歲時由台灣嫁來香港，之後與丈夫離婚，膝下沒有兒女，獨居茶果嶺村十多年，村民稱呼她「蓮嬸」或「台灣婆」。　　

　　另外，經營網購生意的何先生，將百多對值數十萬元的限量版及絕版波鞋，寄存該村一友人家中。不料一場大火將燒毀友人村屋，波鞋化為灰燼。
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